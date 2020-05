Iván Duque se disculpó con los adultos mayores por llamarlos “abuelitos”

Y luego de que varios ciudadanos se molestaran por utilizar el término “abuelitos” para referirse a los adultos mayores, entre ellos el columnista Daniel Samper Pizano, el mandatario pidió disculpas públicas.

“He visto que hay personas que han expresado públicamente que se han molestado si en algún momento he utilizado la palabra ‘abuelitos’ y, de antemano, quiero decir que lo he hecho con cariño pero entiendo la molestia y por eso, si alguien se ha ofendido porque he utilizado ese término, pido honestamente disculpas”, dijo.

Además reveló que son altas la cifras de afectación de los adultos mayores, por cuenta del COVID-19, por lo que su aislamiento ha sido más extenso.

En cuanto a los mayores de 60 años indicó que hay 2238 casos; frente a los adultos entre los 70 y los 74 años, 426; entre los 75 y 79 años, 283; y en más de 80 años, 400.

“Hemos visto que en personas entre 70 y 74 años hay 81 fallecidos; entre 75 y 79, 71 fallecidos; y en mayores de 80 años, 120. Y eso reafirma que en la medida en que protejamos a los mayores de 70 años logramos salvar vidas”, señaló.

En su intervención el presidente de la República también anunció que la próxima semana se evaluará, con el equipo epidemiológico, qué pasará con las clases en colegios y universidades.

Le puede interesar