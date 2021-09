"Jaime Lombana jodió a Karen Abudinen por joderme a mí": Armando Benedetti

A través de su cuenta de Twitter, el senador Armando Benedetti arremetió nuevamente contra el abogado de la exministra de las TIC.

Esta vez lo acusó de perjudicarlo por temas pasionales y personales, los cuales revelaría en los próximos días.



“Lombana me odia tanto y es tan falto de ética que jodió a su cliente, Karen Abudinen, por joderme a mí. La Abudinen adjudicó un contrato de $1.2 billones a una empresa fachada, con pólizas falsas, y ahora la señora quiere hacer creer que yo tengo algo que ver. Esta es una estrategia del aficionado de Jaime Lombana”, dijo.

Ese enfrentamiento generó reacciones en el Congreso de la República, desde donde le pidieron a Karen Abudinen revelar los nombres de los congresistas que la habrían presionado para no caducar el contrato con Centros Poblados.



“Es preocupante que la ministra que viene aceptando que aparentemente tuvo presiones de congresistas para adjudicar esa licitación, quién sabe cuántas otras más, y no haya dicho nada y no haya hecho las denuncias del caso”, aseguró el representante a la Cámara, Mauricio Toro.