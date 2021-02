JEP pidió investigar supuestas presiones a militares que comparecen por falsos positivos

La Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz, puso en conocimiento del ente investigador y el ministerio público las denuncias que varios exoficiales de la fuerza pública investigados por ejecuciones extrajudiciales han hecho en sus versiones voluntarias, donde manifiestan que desde el Fondetec (Fondo de Defensa Técnica y Especializada para Miembros de la Fuerza Pública) se han realizado conferencias que tienen como fin moldear sus testimonios.

La JEP indicó que un compareciente en una versión voluntaria manifestó irregularidades en las denominadas "Jornadas de pedagogía sobre Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y acompañamiento psicosocial a comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz” adelantadas el 1 y 2 de noviembre del 2018 por parte de la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ejército Nacional (DICER) en la ciudad de Bogotá D.C.

Pero las denuncias se repitieron en octubre durante las versiones voluntarias de algunos comparecientes relacionadas con los falsos positivos del cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia). Un compareciente solicitó dar testimonio reservado e indicó que en el Centro de Reclusión Militar de Facatativá un conferencista llamado "Doctor Vargas" señaló en noviembre del 2019 que los militares no debían reparar a nadie.

"La Navidad pasada fue el doctor Vargas […] de FONDETEC, nos dio una conferencia sobre que él se opone a los TOAR (Tareas de reparación) de la JEP, que él no entiende por qué un militar debe reparar… ¿Cuánto gasta en abogados y además debe reparar? Yo tengo un audio donde nos dice que la JEP es bailar con la más horriblísima, habla mal del magistrado Pedro Elías. Habla mal de los TOAR, dice que hay que saber contar la verdad" denunció ante los magistrados.

Al continuar el interrogatorio el denunciante señala que les pedían no llamarse victimarios y los prevenían de señalar a los altos mandos en sus testimonios. Además, que no era su caso, pero que el Fondetec les condiciona los testimonios a los comparecientes para no perjudicar, según el denunciante "a los de arriba".

"Nos dicen ¿qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación”, nos prevenían para no meterse con los generales, porque al final no tenemos pruebas más allá de nuestra palabra”, señala el documento de la JEP.

El Tribunal de Paz alertó que en ese caso se estaría configurando un delito.

"...podría configurar conductas punibles como un presunto encubrimiento o fraude procesal, práctica que es coincidente con versiones voluntarias rendidas por otros comparecientes en el marco del Caso 03 pues aducen prácticas de preparación de miembros de la fuerza pública ante la JEP, con el fin de incitar al ocultamiento de la verdad y de crímenes graves de lesa humanidad cometidos", señala la Sala de Reconocimiento.

Entre las pruebas que entregó el compareciente que denunció las presuntas presiones en Facatativá está un audio en formato mp4 grabado al parecer en las conferencias.