Juan Fernando Quintero rompió su silencio sobre desaparición de su padre

El pasado 27 de diciembre, la familia de Juan Fernando Quintero –volante de la Selección Colombia y del River Plate– se declaró desconcertada por el nombramiento del mayor general Eduardo Zapateiro como comandante del Ejército Nacional, tras la salida del cargo del general Nicacio Martínez.

(Recomendamos: ¿Quién es el mayor general Eduardo Zapateiro, el nuevo comandante del Ejército Nacional?)

Los allegados al deportista han denunciado que Zapateiro Altamiranda habría estado implicado en la desaparición de su padre, Jaime Enrique Quintero Cano, ocurrida en marzo de 1995.

El caso se produjo después de que Quintero Cano se presentara ante la Brigada IV de Medellín en el municipio de Carepa (Urabá de Antioquia) en busca su libreta militar, para después ser trasladado a la Brigada XVII. La familia ha denunciado que, para aquel entonces, Zapateiro Altamiranda era capitán de la Compañía de Instrucción.

Según Carlos Quintero, tío del futbolista, el entonces capitán habría ordenado el retorno de su hermano a la capital de Antioquia por mal comportamiento, pero este nunca regresó.

Sin embargo, el deportista, que al momento de la desaparición de su padre contaba con dos años de edad, no se había pronunciado frente a las denuncias hechas por su familia.

Este 30 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, el futbolista antioqueño emitió un comunicado en cuatro puntos en los que expresó su intención de conversar con el comandante Zapateiro Altamiranda y su deseo de conocer la verdad sobre el paradero de su padre.

Buenos días !! Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema por qué respeto y honro el legado que me dejo . Pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención ..