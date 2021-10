La CCI hizo llamado urgente a la Aerocivil para responder a la recuperación aérea

La Cámara Colombiana de la Infraestructura en el llamado que hizo a la autoridad aérea del país, manifestó que “periódicamente se anuncia la llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de nuevas rutas desde diversas ciudades de Colombia, lo que impone el reto de no seguir restringiendo las operaciones, principalmente la de El Dorado que es la más grande del país y que está lista para operar a los niveles anteriores a la pandemia, 74 operaciones por hora y no solo con las 47 actuales que autorizó”.



Con este mensaje, uno de los principales actores de la infraestructura, aseguró que “el mundo ya arrancó y Colombia no se puede quedar atrás por cuenta de limitar una operación que no tiene por qué estar restringida, no es momento de poner en riesgo la posición de Colombia como atractivo turístico y de inversión”.



Este llamado que hizo la CCI se suma a muchos otros que se han realizado desde diferentes sectores en los que se ha pedido a la Aerocivil que adopte medidas que permitan mejorar la operación aérea comercial de Colombia, en especial en su principal terminal aérea que es El Dorado.



Se debe recordar que para el 31 de octubre, atendiendo las cifras de crecimiento del transporte aéreo, la Aerocivil anunció que pasará de manejar 45 operaciones a 65 operaciones por hora en la terminal aérea de Bogotá.

Le puede interesar:

Implicados en accidente en Bogotá hacen parte del CTI

Por otro lado, la Cámara Colombiana de Infraestructura, manifestó que el modelo de concesiones aeroportuarias ha demostrado ser muy exitoso a nivel mundial y que en Colombia no es la excepción, añadiendo que este modelo permite afrontar de manera exitosa las deficiencias de la infraestructura del sector aeroportuario y suplir las necesidades de crecimiento e inversión del gobierno generando a su vez importantes ingresos provenientes de las contraprestaciones que deben pagar las concesiones al Estado.



En línea con esto, la CCI dijo “con una meta de 100 millones de pasajeros para el 2030 es indispensable promover cada vez más condiciones adecuadas a los concesionarios aeroportuarios y seguirle apostando a la competitividad del sector aéreo con la delegación a operadores privados que puedan hacer inversiones importantes y generar ventajas competitivas reales”.



Poniendo como ejemplo del éxito del modelo de concesiones aeroportuarias, la CCI nombró al mismo aeropuerto El Dorado, asegurando que ha logrado consolidarse como la primera terminal aérea de carga en Sudamérica y la tercera de pasajeros a nivel regional.