La mala hora de Dilian Francisca Toro

Las últimas 24 horas han sido difíciles para la directora única del Partido de la U, Dilian Francisca Toro:

Le salió mal el anuncio de Caterine Ibargüen como cabeza de lista del Senado. Ella esperaba que la medallista olímpica operara como el agua lustral y lavara en su atlético prestigio una lista llena de personajes cuestionables. Sin embargo, más allá de la foto, mucha gente descubrió que esta vez el triple salto podría resultar mortal. Luego, cuando apenas despuntaba el día, vino El Reporte Coronell a revelar lo que Dilian Francisca misma me dijo hace unos días: que había recibido la solicitud de aval de la compañera sentimental del condenado senador Eduardo Pulgar, Any Ucrós, y que ella, como jefe de La U, consideraba que no tenía ningún tipo de inhabilidad legal o estatutaria. Es decir, que no veía inconveniente en concederle el aval, aunque aún no lo había hecho. Para completar la jornada, la Unidad Investigativa de El Tiempo publicó en primicia la carta de Hernando Guida, representante a la Cámara por el Magdalena por el Partido de la U, donde advertía que por la puerta de atrás estaban metiendo en la lista de Cámara del Magdalena a Franklin Lozano, otro aliado del todopoderoso preso Eduardo Pulgar.

La doctora Dilian Francisca, habitualmente tan cordial, se vio muy descompuesta en una entrevista con periodistas de la cadena colega Blu. Ella, en tono altisonante, sostenía que “no se lo hemos dado el aval todavía”, cito textualmente incluyendo el “todavía”.

Cuando la llamé al final de la tarde, todavía estaba bravísima. Me dijo que la inclusión de Any Ucrós no era una decisión tomada, ni era de ella y que su nombre lo iba a estudiar el Comité de Ética del Partido de la U. Al mismo tiempo me contó que ella, Dilian Francisca Toro, era partidaria de NO darle el aval a la mujer de Pulgar.

Luego, en revelación que agradezco, me aseguró que ya no iban a meter en la lista de Cámara del Magdalena a “ese señor” Franklin Lozano, el hombre de Pulgar, ni a ningún aliado de él.

Pero, amables oyentes, aquí vienen las revelaciones del día.

La doctora Dilian Francisca Toro, tan enérgica en las últimas horas contra Any Ucrós y contra el congresista Franklin Lozano, indudable escudero de Pulgar, estuvo promoviendo la causa de ellos hace unos cuantos viernes.

Sucedió el pasado viernes 1° de octubre en el auditorio del Parque Muvdi, en Soledad (Atlántico), según una fotografía que muestra lo ingrata, olvidadiza y mentirosa que puede ser la política: se trata de la mesa principal de esa reunión política en Soledad, donde está sentada la directora única del Partido de la U, Dilian Francisca Toro.

A un lado de la mesa enmarcada en globos hay un pendón con el multicolor escudo del Partido de la U. Se lee “Partido de la Unidad Nacional”, abajo en sólida negrilla dice “DILIAN FRANCISCA TORO”, presidente y cerrando la pancarta, “Partido de la Gente”.

En el otro extremo de la mesa hay otro pendón del mismo tamaño también tiene el logo de la U y la frase “Partido de la Gente”, pero el nombre que trae en la mitad, en inmensos caracteres negros sobre el blanco fondo, es el de “ANA UCRÓS ROSALES”.

Ni más ni menos, la directora del Partido de la U, que dice ahora que se opone al aval de Any Ucrós, estuvo hace unos viernes sentada al lado de la publicidad de Any Ucrós que usa los símbolos oficiales del Partido.

Por cierto, en la misma mesa, vistiendo camisa amarilla, está el congresista Franklin Lozano, el hombre de Pulgar en el Magdalena.

La doctora Dilian me dijo ayer, muy brava, que ella no podía hacer nada si pusieron publicidad de Any Ucrós, la compañera de Pulgar, y que no sabía que Franklin Lozano se iba a aparecer a la reunión a la que llegó sin anunciarse.

Le ruego que me perdone, doctora Dilian Francisca, pero tristemente para usted, no solo hay fotos sino también existe un video de un asistente a la reunión que conocieron La Silla Vacía y El Reporte Coronell donde queda probada su simpatía por Any Ucrós y por Franklin Lozano. Video en el que usted le agradece a Lozano por acompañar a Ucrós que, según dice usted con conmovido acento, se merece estar en el Congreso.

Oigámoslo:

“Y a Franklin que nos acompaña hoy y que está acompañando en este proceso y en este ejercicio a Any que, de verdad quiero decirles que es una persona como decía Elizabeth, una persona que merece estar en el Congreso de la República, que es una mujer trabajadora, una mujer que quiere luchar por este país, por las grandes transformaciones que hay que hacer y pues por supuesto estaremos acompañándola en un futuro cercano, en otras reuniones aquí en Soledad, en el Atlántico y en el Magdalena también la estaremos acompañando”

Como decía la vieja canción: “Y aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar”.