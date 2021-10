"La U está haciendo cambios, no puedo responder por su pasado": Caterine Ibargüen

El pasado 21 de octubre, la medallista olímpica Caterine Ibargüen fue presentada como la candidata que encabezará la lista al Senado por el Partido de U, que ahora se denomina como Partido de la Unión.

En el marco del anuncio, junto a la directora del partido Dilian Francisca Toro, la atleta sostuvo: “Me atrevo a dar este salto que es el sueño de muchos colombianos, es un placer estar aquí, en un gran partido, tengo la certeza de que vamos a trabajar por el deporte, el deporte como una plataforma de cambio, pongo mi imagen a trabajar por el deporte”.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la atleta y campeona olímpica se refirió a su nuevo camino como cabeza de lista al Senado por el Partido de la U.

La deportista aseguró que “siempre ha sido una persona muy buena y transparente”, y que viene de una familia humilde que le enseñó los valores de la vida. Por eso aseguró que, sin importar el partido político, su ilusión es trabajar por el país y el deporte.

Además, explicó que decidió inclinarse con La U “porque ese partido ha trabajado por el deporte”.

Y a pesar de los avales polémicos que ha entregado en el pasado, como a Bernardo 'Ñoño' Elías, Ibargüen hizo una invitación a hablar del futuro.

“Este partido está haciendo cambios, yo no puedo responder por el pasado del partido, yo hago parte del presente y de los cambios que está proponiendo el partido. Estas personas del pasado no las conozco, nunca he tenido relación con ellas y espero no tenerlas, yo hablo por el presente del partido”, aseguró.

En cuanto a la polémica por la modificación de la Ley de Garantías, dijo que “le gustaría que no se tocara”, pese a que las mayorías del Partido de La U hicieron lo contrario.

“Hoy en día no hago parte de ninguna decisión, yo responderé cuando yo esté para tomar decisiones, hoy en día yo como ciudadano digo que no se deber tocar porque se presta para muchas cosas. Esas respuestas directamente debe darlas el partido, por eso debemos darle la entrada a personas con nuevos pensamientos y que me pueda sentar con ellos y decirles que no estoy de acuerdo”, señaló.