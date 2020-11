Las confesiones pendientes de las FARC ante la JEP

Carlos Lozada senador del partido Farc respondió a la carta del expresidente Juan Manuel Santos en la que asegura que la JEP es inderogable y entrega detalles sobre la responsabilidad de la entonces guerrilla en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

En su carta, el expresidente señala que los acuerdos y su implementación están blindados por la Constitución. Sin embargo, también señaló que el Estado está en la obligación cumplir, pero también la extinta guerrilla.

El senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Lozada, dijo en Sigue La W que la preocupación nace a partir del proyecto de referendo que tiene el expresidente Álvaro Uribe en el que busca derogar la Jurisdicción.

Además, el excombatiente habló sobre las recientes confesiones que ha hecho la organización frente a su participación en el asesinato de Álvaro Gómez. “La situación con el reconocimiento la hemos iniciado a raíz de los macro casos que ha abierto la Jurisdicción”, aclaró.

Lozada también hizo referencia a las recientes investigaciones que indican que las Farc tienen cuentas en Turquía y Grecia. Sobre este tema el senador dijo que hacen parte de montajes, “desde que firmamos el acuerdo, las fuerzas de la extrema derecha han creado una serie de montajes para hacer fracasar la implementación”.

Finalmente, Carlos Lozada se refirió al caso del asesinato del papá de Álvaro Uribe Vélez y aseguró que no ellos no tenían nada que ver, “deberían las autoridades colombianas y el propio senador Uribe entregar las pruebas que señalen a las Farc como los asesinos de su padre […] si no fuimos nosotros, no tenemos que cargar con una responsabilidad que no nos corresponde”.