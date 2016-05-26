Las familias wayúu que viven en pleno basurero de Riohacha

En medio del recorrido por Riohacha, plena capital de La Guajira, por la vía hacia Valledupar, La W visitó un botadero de basuras que se encuentra ubicado junto al basurero oficial del municipio, operado por Interaseo, y detrás del Polideportivo, una construcción multimillonaria.

El sector se llama Las Marías. Está lleno de desechos de los mataderos de ganado, por lo que se encuentran restos de los animales que son sacrificados, además de bolsas de basura y vidrios entre otros desperdicios. Todo está a la intemperie a pocos metros de una invasión de cerca de 400 casas, donde habitan cerca de 1.000 personas.

Las casas son hechas de palos, bolsas de basura y polisombras. Las personas deben hacer sus necesidades a la intemperie.