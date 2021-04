Las Farc pasaban encima mío: soldado sobreviviente a la batalla de Dabeiba

La Comisión de la Verdad adelantó un espacio de escucha para conocer las historias de los soldados y sus familiares víctimas del conflicto, especialmente del accionar de las Farc. Uno de los testimonios fue el del soldado (r) Juan Carlos López, quien participó en la Batalla de Dabeiba, en la que 54 soldados fueron asesinados en combate por la guerrilla y reveló que logró salvarse porque luego de ser herido en un hombro pudo esconderse. Al mismo tiempo que "ni respiraba", escuchaba como sus compañeros sobrevivientes eran ejecutados.

"Comienzo a escuchar tiros de fusil esporádicos, rematando los compañeros que encontraban heridos, yo ahí ni me movía, ni respiraba porque la guerrilla me pasaba casi por encima, escuchaba las botas de caucho, los escuchaba hablar, ellos seguían y seguía escuchando disparos que me hacía pensar que ya había llegado mi fin", relató el militar (r).

Los familiares de los militares desaparecidos también tuvieron participación en el espacio de escucha, uno de ellos fue Carlos José Pestana, padre del soldado Luis Pestana, quien desapareció en 1998 en Antioquia y 23 años después no conoce su paradero. Incluso su esposa y madre del militar sufre consecuencias mentales a partir de ello.

"Hoy en día ella perdió la mente, ahí la tengo a la deriva no se que voy a hacer. No es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, no se que pudo ser eso, pero yo se que desde que perdió el hijo ella me dijo ojalá que lo encuentre y al llegar yo a los 15 días sin alguna noticia esa señora no tuvo más descanso en la vida y no lo ha tenido", contó.

Le puede interesar: Ciudadanos lanzaron más de un millón de huevos virtuales a Duque y al ministro de Hacienda

Otro de los testimonios fue el de Luis Fernando Henao, hijo del soldado Luis Henao quien murió en un combate con las Farc en Mutatá. Luis Fernando Narró lo difícil que ha sido crecer sin su papá, que lloraba en el colegio por su ausencia, así como en cumpleaños, navidades y otras fechas que debían ser especiales, pero en su contexto nunca lo fueron.

"23 años esperando que me digan ya apareció, he crecido con ese dolor de no saber dónde estará mi papá. Ese dolor es inmenso, es insoportable, crecí sin verlo en mi día a día, en mi navidad, en mi cumpleaños. En el día del padre recuerdo que me escondía debajo de la cama y le escribía cartas y lloraba mucho y luego las rompía y lloraba", manifestó.

El comisionado de la Verdad, Carlos Ospina, agradeció a las víctimas participantes por contar "en primera persona" sus vivencias.