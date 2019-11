Los allanamientos se han hecho con legalidad y pruebas de inteligencia: Mininterior

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló en La W sobre el allanamiento a medios de comunicación independientes y expresó que estas operaciones que se han realizado buscan garantizar la seguridad del próximo paro nacional.

“Todos estos procedimientos se han hecho desde la legalidad y todas las acciones han sido originadas con las pruebas de inteligencia, sino hay como judicializar pues no se hará” aseguró.

Gutiérrez, habló sobre lo que se ha dicho de que en realidad no se encontraron objetos que fueran indicio de violencia y explicó por qué se decomisaron pinceles y elementos artísticos, cuando no es ilegal portarlos, “en algunos casos sí se hallaron elementos químicos, que pueden ser insumos para bombas molotov y la Policía solo está buscando garantizar que no se presenten hechos violentos durante las marchas, estos son hechos preventivos”.

“Ha habido muchas acciones previas para garantizar que las marchas sean pacíficas” mencionó.

