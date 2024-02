Los chats que demuestran el vínculo entre Odebrecht y RGQ

Investigación de Paula Bolívar y Laura Palomino

W Radio conoció en exclusiva la denuncia que acaba de ser interpuesta en el despacho del fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, la cual revela que el empresario Esteban Moreno sí tenía un vínculo con Odebrecht y que este realizó un pago a la empresa RGQ Logistics demostrando un vínculo entre las dos compañías, que al parecer habrían sido utilizadas para favorecer la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014.

Denuncia W: Así descubrió el abogado Jonathan Avendaño la corrupción entre Odebrecht, 4/72 y RGQ

Tras esta denuncia, la Fiscalía encargada del caso Odebrecht trasladará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes las pruebas para solicitar un re apertura de la investigación contra Santos por la financiación de la campaña presidencial.

Le puede interesar: Fiscalía desmiente que se hayan perdido datos del celular de Otto Bula

En poder de la W están los archivos y chats que la SIC obtuvo del computador de Álvaro Quimbaya, Representante legal de RGQ Logistics. La misma empresa que los expresidentes Álvaro Uribe y Andres Pastrana pidieron que se investigaran por su relación con la empresa Odebrecht para favorecer al expresidente Santos.

En esta carta publicada en el 2017 los expresidentes piden investigar supuestos pagos de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos en el año 2014, en la que se nombra a Esteban Moreno, un empresario vallecaucano, cercano al Partido liberal, que ha participado en varias campañas políticas.

Pues en las conversaciones que publicaremos a continuación se revela: primero que en efecto Esteban Moreno sí tenía un vínculo con Odebrecht y que Odebrecht realizó un pago a la empresa RGQ Logistics.

En otro chat Álvaro Quimbaya habla con Jorge Andrés Garabedian también de RGQ Logicstics, sobre el retiro de dinero para Odebrecht y Esteban Moreno.



En el siguiente chat Quimbaya y Esteban Moreno hablan sobre la consignación que va hacer Odebrecht.

En el siguiente chat Álvaro Quimbaya le pide a Esteban Moreno que lo ayude a encontrarse con Marcio. Quien es suponemos es Marció Marangoni, el brasileño funcionario de la ruta del sol.





En los chats, Álvaro Quimbaya y Jorge Andrés Garadebian, se reunieron con Marcia en el edificio Colpatria de la carrera 15 en el cuarto piso. Encuentro al que también iba a asistir Esteban Moreno.

En el siguiente chat Esteban Moreno y Álvaro Quimbaya hablan de consignar un dinero en la cuenta de Banco Bogotá del Partido Liberal.

Incluso entre los chats Alvaro Quimbaya habla con un hombre llamado Julio, que al parecer sería el concejal Julio Acosta de Cambio Radical pero este nombre está por identificar en esta conversación. Hablan sobre política y sobre una maquina tapa huecos.

Frente a las denuncias realizadas por La W, el concejal aclaró la persona que mencionaba como "Julio" en los chats: "no soy yo, pues con el señor Álvaro Quimbaya nunca he tenido conversación, nunca he chateado con él, nunca he hablado con él".

Al respecto, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe, expresó que no conoce Álvaro Quinbaya y al hombre identificado como Julio. Agregó que en los chats es claro que nunca se comunicaron con él y que no tiene ninguna relación con Odebrecht.

Capitulo 2: 4/72 Y EL SENA

Después de que la SIC interviniera el computador de Álvaro Quimbaya representante legal de RGQ logístics aparecen más conversaciones en donde aparece involucrada la empresa 4/72 entidad que habría sido utilizada con el mismo fin; beneficiar la campaña de Santos.

Lea también: Procuraduría abre nueva línea investigativa en contrato entre 4-72 y el Sena

En estos chat obtenidos de manera exclusiva por W Radio, se revela un presunto entramado de corrupción tras un contrato realizado por la empresa de servicios postales 4/72 para transportar computadores del Ministerio de la Tecnologías.

Se trata de un contrato por más de $3.000 millones para prestar el servicio de transporte al proyecto Computadores para Educar.

En los chats hallados en el computador se evidencia como el representante de RGQ y Milena Patricia Beraldinelli - vicepresidenta Comercial 4/72, concertaron para que Quimbaya, es decir RGQ Logistics ganara el millonario contrato.

En los chats Quimbaya le pide a Milena, funcionaria de 4/72 encargada de la licitación, que descarte a una empresa llamada Surenvios que es competencia de RGQ.





En el computador también se encontraron conversaciones entre Quimbaya y funcionarios del Sena. Por ejemplo, hay una conversación con Sandra Viviana Moreno quien se desempeñaba como asesora de la Dirección de Formación Profesional de esta entidad.

En dicha conversación la funcionaria le da información confidencial sobre el millonario contrato Aulas Móviles (contrato que ya fue denunciado en W Radio).





En su momento el Secretario General de la Presidencia de Juan Manuel Santos, el señor Alfonso Prada, en el año 2017 luego de las denuncias hechas por W Radio, negó que desde la entidad favorecieran a RGQ Logicstics, empresa a la que se refiere como líder en el tema de transportes y que la licitación con esta compañía se hizo de forma transparente, en el siguiente audio resalta las capacidades de las empresas que siempre participan con Rgq.

(Puede oír el Audio Alfonso Prada: Alfonso Prada desmiente las denuncias de W Radio y da un espaldarazo a RGQ Logistics)

(En esta rueda de prensa realizada el 7 de diciembre de 2017, el ex secretario general del SENA desmiente las denuncias hechas por la W radio y le da un espaldarazo a RGQ LOGISTICS.

"Falso totalmente falso que el Sena y que alfonso prada haya suscrito un contrato con RGQ LOSGISTICS. RGQ es una empresa que participo en el Sena en una licitación pública y participo a traves de una unión temporal llamada UTAPE, esa unión temporal que la forman empresas que se conocen en Colombia como Portes de Colombia o como Mudanzas Chico entre otras, tienen la caracteristica de ser todas empresas especializadas en el transporte que queria o necesitaba el SENA"

"De tal manera que es totalmente falso que alfonso Prada haya suscrito un contrato con RGQ LOGISTICS, pero además aprovecho para no ocultar el hecho de que se haya mencionado que apareció esta compañia mencionada en la carta que entregaron los expresidentes Uribe y Pastrana al CNE como receptora supuestamente de unos dineros de Odebrecht que nadie ha comproobado que nadie ha sentenciado, que no nos han dicho al país realmente si ocurrió o no ocurrió algo así parecido simplemente lo pusieron en una carta y el argumento fue investíguese". aseguró en ese entonces Alfonso Prada

Por otro lado, en los chats se revela la relación que tenían Álvaro Quimbaya con Carloina Arbeláez, quien era la mano derecha y mejor amiga de Adriana Barragán esposa de Alfonso Prada.

En el año 2017 esta emisora denunció irregularidades en un contrato por más de $24 mil millones de las aulas móviles del SENA ejecutado por una unión temporal llamada UTAPE, integrada por las empresas RGQ Logistics, Portes de Colombia, Camarca S.A y Transportes y Mudanzas del Chico Empresas que siempre se quedan los millonarios contratos de transporte de 4-72.

Según la información que ha podido ser verificada, por lo menos desde el año 2014, Camarca, empresa de propiedad de César Camargo Castellanos, fue una de las compañías favorecidas en la administración de Adriana Barragán en 4-72 esposa de Alfonso Prada Ex secretario General de la presidencia.

En estas conversaciones interviene Constantino Camargo, integrante de Camarca S.A una de las empresas aliadas de RGQ Logistics que demuestran un vínculo cercano entre los empresarios que siempre se ganan los millonarios contratos de 4/72.