Los colombianos detrás del video animado de Katy Perry

Por estos días ha sido tendencia el video animado de Katy Perry de la canción 'Never Really Over' y detrás de ese éxito están dos colombianos: Sebastián Felipe y Andrés Eduardo Luna, dos hermanos que quisieron mostrar las experiencias dentro de la cuarentena en el video: "mostrar la nueva vida, un símil a que la vida en pareja puede ser repetitiva", expresó Sebastián Luna.

El producto es colombiano y la cantante estuvo detrás, muy pendiente de la realcización del video. "Durante el proceso de producción, el director estuvo en contacto con ella y estaba pendiente desde los bocetos, ella misma los aprobaba (...), este video muestra algo muy personal de ella, todos los pasos fueron aprobados por la misma Katy", afirmó Sebastián.

De acuerdo con Andrés Luna, ambos, desde niños, amaron las artes y por eso estudiaron Diseño Gráfico. Para ellos la suerte estuvo de su lado, primero ganaron varios proyectos, participaron como invitados en otros y alguien descubrió ese talento de los hermanos que los llevó a estar en trabajo con Katy Perry.

Puntualizaron que en nuestro país hay buen talento y que hay que explotarlo, apostar por las nuevas oportunidades. El trabajo tardó un mes en ser realizado porque el dibujo fue hecho a mano.