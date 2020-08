El vestido verde de Melania Trump y su 'mirada de la muerte'

Durante el discurso de aceptación de Donald Trump como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, una de las personas que llamó la atención fue la primera dama estadounidense, Melania Trump, por el vestido verde que eligió para el evento. En redes sociales lo compararon un un tela cromática o de iluminación y las burlas no esperaron.

Aunque el vestido es de la firma 'Valentino', el color verde lima vibrante y poco utilizado en estos escenarios políticos acaparó las cámaras de quienes cubrieron el evento. Mientras tanto, los usuarios de Twitter no perdieron el tiempo e hicieron montajes sobre la prenda:

the green screen dress that keeps on giving: @colbertlateshow edition pic.twitter.com/aC1PSTHDHE