Los Danieles conversan con Calle y Poché y Juan Pablo Jaramillo a propósito del día del orgullo LGBTIQ

Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina hablaron con los youtubers Calle y Poché y Juan Pablo Jaramillo a propósito de la celebración del día del orgullo LGTBIQ.

Los periodistas leyeron sus columnas "Espíritu de cuerpo" y "En mi diario de cuarentena" y discutieron sobre los derechos de la comunidad.

Los youtubers hablaron sobre las cosas más raras que han tenido que ver en esta cuarentena y Calle y Poché, mencionaron que "lo más absurdo es ver cómo en el país la gente todavía se escandaliza por ver las marchas del orgullo y no se asombran de todas las cosas malas que pasan en el país. No tiene sentido".

Lea también: Así está el panorama internacional para la comunidad LGBTI

Por su parte, Juan Pablo Jaramillo dijo que "me ha impresionado tanta hipocresía, mucha gente se quejó de no tener dinero para pagar arriendo pero sí salieron corriendo a comprar en el día sin IVA. Esa doble moral me parece muy loca".

"Hemos avanzado mucho pero aun falta, particularmente en la esfera cultural", mencionó Poché, a lo que se adhirió su pareja Daniela Calle.

Según Calle y Poché, normalmente, el rechazo es por desconocimiento del tema. Cuando los papás no reaccionan bien es porque sienten temor, por esa razón, compartieron qué consejo le darían a un padre cuyo hijo salió del clóset: tratar de salir de esos estereotipos.

Y es que ese modo de pensar viene de antes, es la forma en que ciertas generaciones fueron educadas, por eso, Juan Pablo Jaramillo también mencionó que se siente orgulloso de su mamá y abuela, pues, aunque en el pasado pudieron haber hecho comentarios homofóbicos, han “desaprendido y adoptado nuevos valores”.

Los invitados también hablaron sobre el bullying, una realidad de la que nadie está exento, sin embargo, la comunidad LGBT sí es más vulnerable.

"El bullying es algo de lo que, lastimosamente, nadie está exento. Ser parte de la comunidad LGBT es un factor que aumenta esa posibilidad al 100%. Algo importante es no quedarse callado. Uno tiene que buscar ayuda, siento que las personas que sean testigos de eso, deberían pararse y decir, ‘oye, eso no está bien’ o ayudar a esa otra persona”, resaltaron Calle y Poché.

Asimismo, indicaron que las redes sociales, a pesar de ser escenario de matoneo, también es una herramienta para denunciar y buscar aliados.

Juan Pablo Jaramillo también habló sobre la ley en la que ha trabajado desde hace un tiempo. "Es un decreto que promueve lugares libres de discriminación. Hay un problema, y es que este decreto salió en el anterior gobierno. Ha sido difícil llevarla a cabo en este gobierno", mencionó.

Finalmente, Calle, Poché y Juan Pablo compartieron qué le dirían a los padres cuyos hijos han salido del clóset:

“Abrirse a la posibilidad de cambio y de aprender. En el momento en que el padre se eduque lo suficiente, ya no lo verá como algo tan aterrador”, insistió Juan Pablo. Mientras que Calle y Poché apuntaron que los padres también necesitan espacio,” el tema LGBT es algo difícil de aprender. El consejo de desaprender y cómo nutrirse de este tema es valioso. Saber cómo acompañar a la persona en este proceso y no hacerlo más difícil".