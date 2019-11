“Los policías también sienten miedo”: esposa del patrullero que perdió un ojo

El patrullero de la Policía Walfren Enrique Narváez recibió un fuerte impacto de una piedra que le fue lanzada por un grupo de encapuchados durante el paro. A sus 27 años, perdió el ojo izquierdo.

Desde una clínica en Bogotá donde se recupera, La W Radio Medio Día habló con su esposa quien hizo un llamado a quienes cometen actos vandálicos contra estudiantes, y contra la fuerza pública.

“Lamentamos mucho todo lo que pasó, mi esposo con uniforme sí, es un policía, pero luego con su ropa normal, es un ser humano como todos nosotros, él tiene una familia, él tiene hijas que lo esperan en su casa, es algo que las personas a veces no piensan”, aseguró Diana Silva.

La esposa del uniformado samario que pertenece al CAI de San Victorino, aseguró que su familia está conmocionada por lo sucedido.

“Algunos los ven a ellos como las personas más malas del mundo y no son así porque ellos salen, arriesgan su vida, día y noche porque a veces casi que ni tienen descanso no tienen mucho tiempo para compartir con su familia, y cuando salen a la calle a trabajar, pues salen con miedo, ellos no son de yerro, ellos también tienen miedo”, aseguró.

Entre tanto el estudiante Darwin Garay, quien tiene rayada su retina e intenta controlar una hemorragia tras recibir un impacto de paintball por un agente del Esmad, hizo un llamado a la tolerancia.

“Debemos ser más conscientes y humanos entre todos (...) Estamos del mismo lado, también somos personas luchando por un empleo digno, todos queremos un futuro para este país, salir a marchar no es un delito”, aseguró.