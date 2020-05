Marta Lucía Ramírez invita a los colombianos a no ser "atenidos" en medio de la pandemia

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró en entrevista con Caracol Televisión que ante la pandemia muchas personas les gustaría quedarse encerradas en sus casas para evitar el contagio, sin embargo, mostró su desacuerdo con este planteamiento.

"Quisiéramos quedarnos encerrados tres meses, seis meses, un año, pero es imposible, no lo puede hacer ningún país. Ni las economías más ricas del mundo lo pueden hacer, ¿cómo lo vamos a hacer en una economía como la colombiana?".

La funcionaria del gobierno del presidente Iván Duque reiteró la necesidad porque las personas empiecen a trabajar lo antes posible. "Tenemos que recuperar la actividad productiva ordenadamente, responsablemente, no es salir todos a la loca".

En sus declaraciones, la vicepresidenta agregó que no “es estar atenidos a ver qué hace el Gobierno por cada uno de nosotros, sino qué hacemos para que el país progrese”.

Ramírez, además, les pidió a los trabajadores valorar y agradecer por tener un empleo formal. "trabajadores valoren sus empresas más que nunca y agradezcan la bendición de tener un trabajo formal".

Ante las afirmaciones de la vicepresidenta, muchas personas en redes sociales mostraron su desacuerdo.

Que la vicepresidente diga a los ciudadanos que no sean atenidos parte de un supuesto perverso de la función pública, y es que los funcionarios públicos hacen favores, no que están cumpliendo con su deber legal de acuerdo con un mandato que emana de la misma gente que desprecian.

No, Martha Lucía, nosotros no somos atenidos, la atenida es usted que vive del erario para escribir estupideces en Twitter, ejercer un cargo inoperante y evadir impuestos haciendo negocios con narcos dueños de empresas fantasmas. ¡Con todo respeto: no sea hijueputa!