Minagricultura respondió sobre posible aparición de hongo en cultivos de banano

Luego de que se conociera que algunas fincas productores de banano en la Guajira, se encuentran en cuarentena por la sospecha que existe de que sus hectáreas cultivadas están infectadas con un hongo llamado Fusarium Raza 4 Tropical, Foc R4T, y que pone en riesgo a cientos de hectáreas de estos cultivos, el Ministro de Agricultura Andrés Valencia, respondió al interrogante sobre si este escenario que se presenta afecta la salud humana y afecta las importaciones de este producto.

En sus declaraciones, el Ministro Valencia dijo que “hemos dicho claramente que no, que el hongo, es un hongo que afecta solamente a la planta no afecta a la fruta, y esto que quiere decir; en primer lugar, que nosotros no creemos que vayan a haber afectaciones en las exportaciones de banano de Colombia a los mercados internacionales porque el hongo no va en la fruta, el hongo va es en la tierra, en el suelo”.

Adicionalmente a esto, el Ministerio de Agricultura, aseguró que junto al Instituto Colombiano Agropecuario, se han tomado todas las medidas necesarias para evitar una posible propagación de la plaga en el territorio nacional de llegar encontrarse en las fincas que están en cuarentena en la Guajira.

El Ministro de la cartera agrícola, Andrés Valencia, en su explicación también dijo que “este es un hongo que básicamente se transporta por medio del material digamos de la tierra y del material vegetal que eventualmente haya podido ingresar al país; digamos que varias hipótesis son: primero, que la visita de personas extranjeras o que hayan procedido de países donde hoy en día se encuentra la enfermedad hayan visitado ese predio, no tenemos certeza a ciencia cierta porque los protocolos digamos y las bitácoras de visitantes de esos predios no han sido muy completas, seguimos en un proceso de investigación con ellos”, añadiendo que “la otra hipótesis que estamos trabajando es que esta es una finca que se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera con Venezuela, la migración con Venezuela pues obviamente ha traído digamos varias dificultades desde el punto de vista sanitario, fitosanitario en el país, ustedes saben lo que paso con la fiebre aftosa”.

Dentro de sus declaraciones, el Ministro Valencia, también confirmó que se tiene información que Venezuela está recibiendo maquinaria usada de China, aclarando que sí esa maquinaria no ha sido correctamente limpiada, pudo haber traído residuos del suelo de China donde actualmente puede estar presente esta enfermedad. Sin embargo el Ministro no confirmó cuál de estas hipótesis sea la correcta, añadiendo que hasta el momento todo está en investigación.