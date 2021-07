Mintransporte se pronunció sobre crisis de Transmilenio y el dinero que necesita

En entrevista con W Radio la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se refirió a la compleja situación que actualmente afrontan diferentes sistemas masivos de transporte público en diferentes ciudades del país, la funcionaria pública explicó que en gran parte las crisis que se afrontan se debe a la llegada de la pandemia del Covid – 19, pero que esta no ha sido la única razón para que por ejemplo se hable del desfinanciamiento de Transmilenio en Bogotá.

En sus declaraciones, la Ministra Orozco, dijo “los Sistemas de Transporte Masivo en Colombia durante el Covid han sufrido obviamente un déficit operacional muy importante, por qué, porque estuvieron en principio con una restricción dónde no podían operan si no al 35% de lo que en promedio, porque realmente la norma era que podían mantener un metro de distancia entre pasajeros y cuando uno lo aplicaba los Siete Sistemas de Transporte Masivo que existen pues más o menos en promedio daba un 35% de ocupación”.

Como resultado de lo anterior, Orozco aseguró que el impacto en el déficit de operaciones de cada uno de los sistemas fue muy grande, lo que llevó a que varios de ellos estén presentando problemas.

En el caso puntual de Transmilenio, ante el anuncio que hizo la gerencia del sistema en el que aseguró que de no encontrar millonarios recursos podría dejar de operar entre agosto o septiembre, lo que generó críticas en diferentes sectores al considerar que cuando hay ganancias estas quedan para los privados y cuando hay pérdidas se comparten con todo los ciudadanos, la titular de la cartera de transporte, aseguró que esa no es la situación

Allí la Ministra Orozco, dijo “eso no es así, ud sabe de alguna manera lo que los operadores hacen en algunas ciudades, inclusive el ente gestor es también operador, es operar con los buses que ellos compraron como tal, ellos no son fundación, muchos han entrado en ley de estructuración precisamente por unos problemas históricos estructurales de los sistemas precisamente porque cuando se diseñaron, hace más de 20 años que empezaron de alguna manera a cofinanciarse, se diseñaron presumiendo que iban a ser totalmente sostenibles, esa no es la realidad, la realidad se ha ido imponiendo y ya en el 2014 en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció que los sistemas no eran autosostenibles como no lo son en ningún país del mundo, eso no es un secreto”.

Frente a los recursos que necesitaría Transmilenio para poder seguir funcionando en agosto y que superan el billón de pesos, el Ministerio de Transporte aseguró que estos recursos saldrán del gran consenso que hizo el Ministerio de Hacienda con todos los partidos políticos cuando radicó la más reciente Reforma Tributaria el pasado 20 de julio, exponiendo que la Nación podrá cofinanciar hasta un 50% de ese déficit operacional, lo que a su vez significa que las ciudades, en este caso Bogotá deberá entrar a aportar el restante 50%, dejando claro que esta propuesta está en trámite en el Congreso pero que esa sería la solución más viable, teniendo en cuenta que es para mantener en pie un servicio público esencial que sirve principalmente a los estratos 1, 2 y 3.

Por otro lado, la cartera de transporte expresó que a la crisis que se venía registrando desde hace años se agudizó en los diferentes Sistemas de Transporte Masivo debido a los actos vandálicos que se registraron en el marco de las manifestaciones, explicando que esto no se dio tanto por el monto que quedó por temas de destrucción de infraestructura el cual es muy inferior al déficit operacional a pesar que significó perder dinero de los impuestos de todos los colombianos en construcciones que se necesitaban y ya se habían alcanzado, sino más bien por el lado de los días en que los diferentes sistemas tuvieron que detener sus operaciones y no prestar servicio al público, allí se encontró la verdadera pérdida teniendo en cuenta que aún hay servicios restringidos por trabajos de reconstrucción.

En este punto, la Ministra Orozco expresó que el MIO en Cali, fue el servicio de transporte que más se vio afectado, teniendo en cuenta que aún un 70% de su infraestructura se encuentra fuera de operación.

En cuanto, a los tiempos de cumplimiento del Metro de Bogotá la cartera de transporte, aceptó que se registró un retraso de cuatro meses por la llegada del Covid – 19 y la realización del Paro Nacional, pero que el plazo del contrato en general y de forma integral se va a cumplir, añadiendo que la construcción inicial que se esperaba para junio se va a empezar sin duda en agosto.