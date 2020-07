Muchas víctimas y poca plata para reparar en el posconflicto

Durante muchos años las víctimas no podrán borrar el horror de la guerra y nada les devolverá lo que perdieron en medio del conflicto. Hablar de reparación es una utopía, porque hay pocos bienes para tantas víctimas. Hasta el pasado primero de julio en Colombia se tenia un reporte de 9.031.048 víctimas acreditadas, de acuerdo con el RUV (Registro Único de Víctimas).



En este informe especial de Sigue La W, entregamos detalles de cuántas víctimas han sido reparadas, cuántos bienes han sido entregados por los actores del conflicto y las dificultades que se tiene para reparar a las víctimas, entre otras por las demoras en el cumplimiento de las sentencias judiciales, que se vienen dando en los Tribunales del país.

De acuerdo con el informe, de las más de nueve millones de víctimas, se tiene que 8.047.756 son por desplazamiento forzado, 1.044.399 por homicidio, 502.005 por amenaza, 32.382 por delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, 23.690 por desplazamiento o despojo de tierra, entre otros delitos. Es de aclarar que una víctima puede estar reconocida por más de un hecho victimizante.



Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Ley de Justicia y Paz no le dio garantías jurídicas a las víctimas, afirmación que tiene sentido porque hasta la fecha se tiene 23.158 víctimas acreditadas, correspondientes a decisiones judiciales de los Tribunales de Justicia y Paz. De las indemnizaciones por orden judicial, 3.285 corresponden a víctimas de Salvatore Mancuso; 1.371 de Orlando Villa Zapata, alias “la mona”; 1.272 del Bloque Mineros y Ramiro Vanoy; mientras que 8.141 indemnizaciones más, corresponden a víctimas de otros ex paramilitares, para un total de 14.069 víctimas.



Es de recordar que a la Ley de Justicia y Paz no solo se sometieron grupos paramilitares, sino también algunos integrantes de grupos guerrilleros, de los cuales se tiene que entre el Ejército Revolucionario Guevarista y los Comandos Armados del Pueblo, repararon a 336 víctimas por cerca de 410 mil millones de pesos.

Por otra parte, el Fondo para la Reparación de las Víctimas administra 1.431 bienes inmuebles entregados por grupos paramilitares, avaluados por más de 415 mil millones de pesos, de los cuales 938 están en zona rural y 493 en zona urbana; mientras que de la guerrilla de las farc administra 164 bienes inmuebles, avaluados en 8.450 millones de pesos. Estos bienes fueron entregados en el marco de la Ley de Justicia y Paz.



En el informe también se revela que desde el año 2012, han sido reparadas apenas 14.122 víctimas de grupos paramilitares, es decir un 60 por ciento, teniendo en cuenta que han sido acreditadas 23.158 victimas.

De los 1.595 bienes, administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, 389 cuentan con la medida de extinción de dominio, por más 194 mil millones de pesos, y el restante, es decir 1.206 bienes, no cuentan con extinción de dominio.



Finalmente ha habido dificultades en la Unidad de Víctimas para comercializar los activos y reparar a las víctimas, entre otras por la presencia de Minería Ilegal y cultivos ilícitos; amenaza de ruina, pérdida o deterioro; bienes que por ubicación geográfica, topografía, vías de acceso o condiciones de seguridad y orden público implican la imposibilidad de su administración; ocupación no autorizada; existencia de gravámenes anteriores a la recepción, como hipotecas y embargos; por dificultades en el saneamiento físico, jurídico, económico y fiscal, por impuesto predial o Impuesto de valorización, entre otras.