“Ningún protegido está obligado a informar por dónde se mueve”: UNP sobre defensor

Wilson Devia, presidente del sindicato de la UNP, estuvo en W Radio hablando sobre la polémica que se generó cuando el defensor del pueblo, Carlos Camargo, le dijo a La W que no había salido de Bogotá por la vía hacia Anapoima en medio del paro nacional que inició desde el 28 de abril.

Devia aseguró que hizo comunicación con la unidad de protección del defensor para indagar sobre el tema y esclarecer si fue error de los escoltas, pero denunció presiones a los escoltas.

“Traté de hacer la comunicación. Sin embargo, la respuesta que recibí es el miedo. Cuando uno es un funcionario de planta no tiene miedo de denunciar las irregularidades. Desde acá estamos sometidos a la tercerización en donde si el escolta dice ‘el defensor sí va conmigo’ mañana se queda sin trabajo”, aseguró.

“Quisiéramos tener todas las garantías para hacer las denuncias. Los escoltas están un poco presionados por el tema. No obstante, el hermetismo que se ha generado es al 100 %”, agregó.

No obstante, mencionó que él cree que los escoltas no salieron de la capital colombiana sin el defensor Camargo, pues de lo contrario “estarían incumpliendo una normatividad” que sería causal de despido.

“El defensor debe ser claro y no evasivo frente a esa solicitud que le están haciendo los medios de comunicación y la misma ciudadanía. Los escoltas no van a salir fuera de la ciudad con las camionetas asignadas si no hay una orden de comisión”, mencionó.

“Es irresponsable que el defensor diga en los medios que no estaba fuera de Bogotá porque lo escoltas no pueden salir de la jurisdicción si no tienen una orden de desplazamiento. Él debió estar en el vehículo a la salida de la ciudad o los escoltas estarían incumpliendo una normatividad y sería causal para quedar destituidos del contrato con la UNP”, añadió.

Además, indicó que, si el defensor del pueblo no estaba dentro de los vehículos al salir de la ciudad, el funcionario público debió denunciar esa irregularidad de sus escoltas.

“Si el defensor dice que los escoltas se fueron y que no sabe qué estaban haciendo los vehículos por fuera de Bogotá, él, como servidor público debió denunciar y haber retirado a los escoltas del programa de protección”, afirmó.

Por otro lado, Alfonso Campos, director de la UNP, también pasó por los micrófonos de W Radio y explicó por qué, según lo comentado por el defensor del pueblo, los escoltas iban en las camionetas sin su protegido rumbo a Anapoima.

“Es importante mencionar que nuestros protegidos tienen la autonomía de moverse por un tema de seguridad. Ahora, respecto a la movilidad que cada protegido pueda hacer, sencillamente nosotros lo que podemos manifestar es que no nos consta porque ningún protegido está obligado a informar por dónde se mueve”, explicó.