No se necesitan nuevas normas en materia de vencimiento de términos: Álvaro García

El magistrado señaló que hoy existen herramientas legales para enfrentar esa problemática.

"No es que no haya normas, es que no hay tiempo para cumplirle a la sociedad en esos términos", señaló.

García también advirtió en el Congreso de la República que es necesario un mayor presupuesto para garantizar una justicia pronta.

"Se necesitan más jueces, mas presupuesto. Que no se hagan descongestiones esporádicas, sino que tengamos más jueces para cumplirle a la gente", añadió.