No soy uribista y más racista que Petro no hay: Tino Asprilla

El Tino Asprilla habló en entrevista con Vicky Dávila, sobre la polémica que enfrentó en redes sociales por haber expresado su apoyo al expresidente Álvaro Uribe.

En primer lugar, explicó las razones por las que decidió tener este gesto, “puse el video porque el doctor Álvaro Uribe me cae bien y es de las personas que considero amigos. Quise darle apoyo en un momento complicado de su vida”.

“Cuando Álvaro Uribe llegó a la Presidencia, él nos ayudó; era un país complicado y a pesar de que él se mandó sus "cagaditas, nos ayudó; él tuvo sus errores, para mí tuvo más virtudes que errores, yo simplemente lo apoyé en un momento difícil, cada quien que opine" señaló.

Sin embargo, sí aclaró que a pesar de su opinión, no es una persona de tomar bandos políticos, “nunca me ha gustado la política, no soy de un partido ni de otro. En mi casa siempre hubo una obligación, por mi papá, de ser hinchas del América y liberales”.

Aunque aclaró que nadie lo obligó a hacerlo, “lo hice porque quise”.

De otro lado, mencionó los insultos que recibió en las redes sociales a raíz de esta publicación, “con personas cobardes que no son capaces de decir las cosas de frente (...) gracias a Dios se inventaron las redes sociales para que descarguen su frustración”.

Y se refiró a la discusión que tuvo con Tostao quién le respondió a su trino “No jodás Fausto!! Y todos los muertos que puso para hacerte creer a vos qué había esperanza? Esos inocentes qué??”

“Tostao para mí, es un amigo, esto no cambia nada y la amistad va a seguir, seguiré escuchando su música” expresó.

De igual forma, habló sobre la relación entre raza y política y señaló que “no me gusta que me toquen ese tema, la raza no tiene nada que ver con la política. La gente no tiene idea del racismo que me tocó sufrir por ser pionero en el fútbol europeo; me tiraban bananos”.

“En el momento uno se siente mal, con mucha rabia, pero estas cosas hay que superarlas. Yo hago el esfuerzo por superarlo sin odios, soy orgulloso de la raza de mi familia y nunca me voy a arrepentir” añadió.

También mencionó a Gustavo Petro y expresó que le parece “muy mala onda de él, usar mi color para atacar a otra persona”.

“No cambiaré mi forma de ser ni mi forma de pensar solo por la gente que me insulta” puntualizó.