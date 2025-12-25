Evite multas en viajes de fin de año: esto debe estar en su kit de carretera y de primeros auxilios

Con la temporada de Navidad y año nuevo, miles de colombianos salen de viaje por las principales carreteras del país hacia destinos diversos, dejando ‘solas’ las calles de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Es por esto que los kits de carretera y de primeros auxilios se hacen aún más esenciales, tanto para evitar multas como para reaccionar ante accidentes en la vía.

A propósito de multas, el no llevar el kit de carretera en el vehículo puede acarrearle una multa C11 de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, según el Código Nacional de Tránsito. Este monto para el 2025 se traduce en 711.750 pesos.

¿Qué debe incluir el kit de carretera para viajar en Colombia?

Gato con capacidad para elevar el vehículo.

Cruceta.

Botiquín de primeros auxilios.

Extintor.

Tacos para bloquear el carro.

Señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo (para que sea visible incluso en condiciones difíciles).

Llanta de repuesto.

Tacos para bloquear el vehículo.

Agua.

Linterna.

Cables de arranque.

¿Qué debe llevar su kit de primeros auxilios?

Un elemento de corte.

Algodón.

Gasa estéril.

Esparadrapo o vendas adhesivas.

Venda elástica.

Analgésicos.

Jabón.

Bajalenguas.

Alcohol antiséptico.

Solución salina.

Otros aspectos para tener en cuenta al momento de viajar por carretera

Antes de tomar carretera, revise los frenos, las luces y las llantas de su vehículo.

Tenga los papeles en regla: no olvide la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad, el SOAT y la revisión técnico-mecánica actualizada.

Tenga prevista la ruta hacia su destino final. Puede ayudarse con aplicaciones de geolocalización.

Ojo con el equipaje muy pesado, puede hacerle pasar un mal momento en carretera al exceder la capacidad del vehículo.

Tenga claro los números de las autoridades en caso de emergencia: el del Invías es 767.

