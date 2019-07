No vine al Congreso a morir políticamente pero acato los fallos judiciales: Mockus

El senador de la Alianza Verde, Antanas Mockus celebró el fallo de tutela que le devolvió su curul en el Congreso y se mostró respetuoso del proceso de pérdida de investidura que enfrenta en el Consejo de Estado.

El congresista señaló que aunque quiere seguir en el Congreso de la República, respetará la decisión que tomen los jueces de la República.

"Yo no vine a morir políticamente. Participé en las elecciones con un interés, tal vez suicida, pero no suicida material", señaló el congresista, quien señaló que no hablará sobre eventuales decisiones hipotéticas del Alto Tribunal.

El abogado de Mockus para el caso, Humberto de la Calle, negó que detrás de las decisiones contra el congresista haya un interés político.

"Lo que hemos dicho es lo contrario de arguir persecución política o algo que se le parezca. Estamos fatigados de que a cada fallo judicial hay quienes dicen que hay persecución. Ni es persecución, ni queremos presionar al Consejo de Estado", añadió De la Calle.

