"Nos debemos a los lectores, no a ningún tipo de patrón": Los Danieles

A partir de este domingo 12 de abril, los periodistas Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina cuentan con un nuevo espacio digital de opinión independiente en el portal https://losdanieles.com/.

Con "La historia no contada" de Coronell sobre su salida de revista Semana y "Teletrabajen, vagos" de Daniel Samper acerca del teletrabajo en tiempos de COVID-19, se inaugura este nuevo espacio virtual.

Es en este espacio donde los 'Danieles' ahora unen esfuerzos periodísticos con la consigna de estar, según como lo dicen en el encabezado del sitio, "seguros de que los columnistas no tenemos dueño, o, mejor, de que los dueños únicos de los esfuerzos de un columnista son los lectores".

En diálogo con Gustavo Gómez para Caracol Radio, a propósito del lanzamiento de esta nueva apuesta periodística, Coronell hizo una reflexión sobre la injerencia empresarial en el manejo de contenidos digitales, una alianza que considera "sumamente peligrosa".

"Colombia ha vivido páginas muy oscuras cuando dueños de medios creen que pueden utilizarlos para servir sus intereses empresariales, que no siempre están alineados con los del público", aseguró Coronell.

¿Qué dirá la gente de no leerlos en su espacio dominical habitual?#LosDanieles responden sobre su nueva apuesta periodística: https://t.co/Zju8nXmro4 pic.twitter.com/5rdJrNIKwT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 12, 2020

Además, agradeció a Semana el espacio que le fue dado durante tantos años: "Las columnas no son vitalicias, estoy feliz y agradecido de haber sido columnista de Semana. Hubiera querido que la decisión hubiera sido editorial y comunicada a través de la línea editorial".

#LosDanieles hablan sobre los límites entre medios y gerencia, a propósito de su nuevo proyecto periodístico @LosDanielesOp



Conozca aquí los detalles >> https://t.co/Zju8nXmro4 pic.twitter.com/6jniG12njq — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 12, 2020

Así, Daniel Samper Ospina explicó: "Iban a respetar la libertad de expresión y no fue así, por lo que decidí dar un paso al costado con mucha decencia. Los medios y las empresas evolucionan, tienen derecho a hacerlo. Yo hago más parte de la Semana de hace algunos años, que de la que está visumbrándose en el futuro".

Sin embargo, advierte que su salida del medio fue en muy buenos términos, y afirma que espera que así lo hayan entendido: "De mí esperarán decencia, transparencia y sinceridad".

Por otro lado, Samper Ospina se refirió a las críticas de las que ha sido objeto en redes sociales por cuenta de su oficio, afirmando que ha sido una vpictima de eaquella "trituradora digital muy sofisticada que trata de establecer falsesades para destrozar la honra de sus críticos".

No obstante, Samper Ospina afirma que lo considera como gajes del oficio: "A pesar de las ventajas que ofrecen las redes sociales, también sirven como un conducto para hacer circular infamias y difamaciones en medio de la más desoladora impunidad. No me van a intimidar, no me voy a callar, sea o no con un medio tradicional voy a seguir".

Además, el periodista y youtuber afirmó que nunca fue censurado en revista Semana, si bien reconoce que sí había especial tensión con algunas de sus columnas, "no con las más difíciles sino con las más sociales".

¿Cuáles han sido las columnas más difíciles para @DanielSamperO?#LosDanieles responden sobre su nueva apuesta periodística: https://t.co/IkVDx43OJt pic.twitter.com/kpw0JoG864 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 12, 2020

"Siempre tuve claro que como los comunistas de Semana eran muy buenos, no podía empatarles por calidad, sino por persistencia. Ni siquiera paré (de escribir) cuando mi mamá agonizaba de un cáncer, prácticamente en la habitación de al lado", relata Samper Ospina sobre sus imparables 604 columnas.

"Tenemos que construir una nueva plataforma que sea creíble para la gente, que sea interesante y cada día renueve las maneras de contar historias": @DCoronell #LosDanieles conversan sobre su nueva apuesta periodística: https://t.co/IkVDx43OJt pic.twitter.com/RqN8AOXRQA — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 12, 2020

Por su parte, Coronell hizo duras críticas contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, y se refirió a su vida en el escenario político nacional durante los últimos 20 años.

El columnista @DCoronell hace duras críticas contra el senador Álvaro Uribe#LosDanieles conversan sobre su nueva apuesta periodística: https://t.co/IkVDx43OJt pic.twitter.com/eEn1SxJ4Dd — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 12, 2020

"Si leen los estatutos (del Centro Democrático), es claro que había mucho más pluralismo en la Unión Soviética, pues en estos todo está remitido al presidente fundador. El poder emana de él mismo (...) hay una enorme responsabilidad de Uribe en la distorsión del equilibrio institucional colombiano. Hábilmente ha manejado una narrativa de que no es el causante de ello, sino la víctima".

Además, Coronell manifiesta que sobre su salida del medio y la nueva apuesta digital con Samper Ospina, ya "hizo el duelo":

"Yo tengo que seguir viviendo y existiendo, y a sacar adelante este proyecto (Columnas Sin Techo) para que funcione. Nosotros tenemos que construir una nueva plataforma que sea creíble para la gente, que sea interesante y cada día renueve las maneras de contar historias, eso no es fácil. Agradezco mucho a Semana por una oportunidad que traté de aprovechar y creo que hice algunas cosas notables. Ya es momento de empezar nuevamente".