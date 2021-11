Nuestra campaña fue manejada de manera impecable: Iván Duque

El presidente Iván Duque se pronunció desde Dubai asegurando que tuvo una campaña electoral implacable en el año 2018 y que todas las cuentas fueron reveladas al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este pronunciamiento surgió a raíz de los señalamientos de un presunto aporte de 560 millones de pesos para financiar una parte de la campaña presidencial por parte del cuestionado empresario Carlos Mattos.

Le puede interesar: Carlos Mattos está solicitando terminación anticipada de su proceso

“Ahí no se recibieron donaciones de empresas, solo personas naturales y con un límite claro. Para la segunda vuelta no recibimos un solo peso de ningún particular. Se financió todo con reposición de votos”, puntualizó el mandatario.

En ese mismo sentido, Duque aseguró: “Los partidos políticos, que son entidades totalmente distintas a las campañas y son personalidades jurídicas distintas, pueden recibir recursos y tienen que estar debidamente registrados y en todos los reportes de gastos. De tal manera que nosotros no recibimos recursos de empresas ni mucho menos por parte del partido”.

Finalmente, cerró su intervención aseverando que el gobierno no interfiere en las decisiones judiciales.

“Nosotros nunca nos declararemos impedidos para hacer lo que nos toca hacer con la ley colombiana. Los llamados que hace la justicia a cualquier particular se cumplen y por eso se han hecho todos los trámites a las solicitudes que la justicia ha hecho con respecto al doctor Carlos Mattos”, concluyó.