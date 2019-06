Nuevo decreto para definir metodología para precios de licores no convence a importadores

Luego de toda la polémica que se había generado con el primer decreto que se había planteado por parte del Gobierno, para definir la metodología para establecer los precios de licores, y en el que se había teniendo en cuenta como canal de medición de precios a los restaurantes, haciendo que los pequeños y medianos importadores del país rechazarán esta fórmula, ya que denunciaban que de mantenerse, generaría que los precios e impuestos de los licores en muchas partes del país tendrían incrementos excesivos.

El Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, tuvieron en cuenta estas peticiones y empezaron a realizar mesas de trabajo con los importadores, logrando así generar un nuevo decreto, en el cual se excluyó como canal de medición los restaurantes. Sin embargo esta no fue la solución para los importadores del país, así lo hizo saber Fadia Badran. Vocera del Comité de Pequeños y Medianos Importadores quien dijo que “si bien es cierto que el Dane saco los restaurantes de la formula, dejando únicamente tres canales de medición, esto qué hace, que las personas que no le vendemos a esos canales, quedemos a la merced del Dane, el Gobierno está haciendo que vendamos donde ellos digan”.

Dentro de su inconformidad, los importadores alegan que los tres nuevos canales de medición que se dieron dentro del nuevo decreto entre los que se encuentran los almacenes de cadena, supermercados de barrio, cigarrerías y tiendas de licores, no les benefician ya que se dejaron por fuera los canales que dentro de las reuniones con el Gobierno se había pedido tener en cuenta haciendo referencia a sitios de venta como páginas web, empresas, canales directos y tiendas propias; según los importadores al no tenerse en cuenta estos puntos de venta, el Dane podrá seguir poniendo los precios que considere dentro de sus cálculos lo que no evita incrementos fuertes en precios dentro del sector.