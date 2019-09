Nuevo oficial del Ejército vinculado a casos de abuso sexual en la institución

Por diego Aguilar y María Camila Díaz

W Radio tuvo acceso a una denuncia que reposa en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema en contra del brigadier General Yuber Armando Aranguren Rodriguez , actual Comandante de la Brigada 27 del Ejército con sede en Mocoa, Putumayo.

En el documento se relata una serie de situaciones que habría vivido una de sus subalternas de la cual, nos reservamos su identidad para protegerla, ella acusa al general Aranguren de acosarla sexualmente .

Según la mujer en una ocasión el oficial le habría insinuado que la llevaría a un lugar para que sostuviera relaciones sexuales con varios uniformados.

“…Me dice que me va a llevar a un cerro donde queda un repetidor para que le baje el nivel de testosterona a los soldados... “

(Lea en W: “Me siento secuestrada por el Ejército”: Parte 2 )

Según el relato, estas situaciones de acoso en contra de la mujer también se presentaban en público y delante de varios mandos de la Institución.

“En una formación de la brigada delante de todo el personal me dijo: las mujeres no van solo por el pipí, sino detrás del pipí va la billetera .. A lo cual toda la brigada me miraba y se rieron de mi…”.

Otro de los apartes sostiene que, la mujer, en repetidas ocasiones, le pedía respeto al general Aranguren, sin embargo, él continuaba con sus insinuaciones.

“En una ocasión me trato con palabras soeces y le pedí respeto a lo que me dijo : hagamos algo, por cada grosería que le diga, usted me da un beso”.

Los hechos ocurrieron en el 2018 y fueron denunciados ante la oficina de equidad de Género del Ejercito que activo los protocolos para proteger a la uniformada.

Según conocimos la mujer por estos hechos fue trasladada de urgencia a Bogotá donde fue analizada por profesionales de la dirección de sanidad, actualmente continua en la capital del país.

(Lea en W: Este es el general del Ejército involucrado en escándalo de acoso sexual en la institución)

W Radio consultó a fuentes del Ministerio de Defensa y el alto mando militar quienes manifestaron su preocupación por las denuncias y señalaron que ante la gravedad de estas tomaran “medidas contundentes” en los próximos días.

De igual manera avanza un “Comité de Convivencia”, el cual está instruyendo las diligencias que hayan lugar para estos casos dentro del Ejército Nacional.

Este caso se suma al del general Mauricio Zabala Cardona, actual comandante de la fuerza de despliegue rápido FUDRA, a quien seis mujeres del Ejercito denunciaron por acoso sexual y aún permanece en su cargo.