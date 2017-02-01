Operativo para liberación de Odín Sánchez se hará este jueves

Luego de una reunión en la Conferencia Episcopal, el jefe negociador del Gobierno para el proceso de paz con el Eln, Juan Camilo Restrepo, dijo que si las condiciones climáticas son favorables, en la mañana de este jueves Odín Sánchez estará en libertad.

"No tengo información diferente a que todos los protocolos de seguridad están en marcha. Ya está en Quibdó la comisión humanitaria que se había previsto y mañana debe ser la operación en las horas de la mañana", afirmó al resaltar que, si bien el clima del Pacífico es inestable, para mañana se espera que favorezca el desplazamiento de los helicópteros.

Para Restrepo, con la liberación de Odín y los indultos a dos miembros del ELN "quedan allanados los escollos para poder iniciar las negociaciones". Agregó que no se tiene previsto un incumplimiento por parte del ELN pues "si no liberan mañana a Odín sería una lápida que se le pone al proceso antes de que empiece".

Restrepo también se refirió al secuestro en Arauca del soldado Fredy Moreno Mahecha, del cual dijo que es un hecho desafortunado que no crea confianza para las negociaciones. Afirmó que se planteará la liberación del militar, así como de todos los secuestrados, una vez se inicie la fase pública de negociaciones el próximo 7 de febrero.