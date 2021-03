Personas con poder tienen secuestrada la verdad: Salvatore Mancuso al padre De Roux

Desde su centro de reclusión en Estados Unidos, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso le respondió al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, quien se mostró dispuesto a escucharlo para escuchar su verdad sobre el conflicto armado en el país. Mancuso propone diligencias públicas junto a todos los actores involucrados.

"Que la verdad sea reconstruida y contada de forma completa entre todos los actores del conflicto, exguerrilla, ex Auc, terceros civiles miembros de la fuerza pública activos y no activos, agentes de estado de facto, políticos, todos... con las víctimas y los medios de comunicación como testigos, además del acompañamiento de organizaciones internacionales" dice su carta.

Sobre su extradición a Colombia expresó que no quiere volver porque teme por su vida. Incluso le pidió al presidente De Roux comunicarse con él para hablar sobre medidas de protección para él y su familia.

"...me han solicitado en extradición para llevarme nuevamente a prisión en Colombia para poder torturarme y asesinarme y así silenciarme definitivamente. Pero las víctimas me necesitan vivo desde cualquier parte del mundo para poder continuar cumpliéndoles, de nada les sirvo asesinado en Colombia, por eso he adelantado acciones legales en pro de proteger mi vida" manifestó.

Además, indicó que ellos como exparamilitares han colaborado con la verdad en Justicia y Paz, pero quienes se ven afectados en altas esferas del poder debido a sus declaraciones han tratado de mantener ocultas sus confesiones.

"Una parte relevante de la verdad declarada por todos los postulados, ha sido “secuestrada” por personas desde puestos de poder, quienes han impedido que se conozca la verdad sobre las causas del conflicto armado y sus responsables" señaló.

Adicionalmente, fuentes le confirmaron a W Radio que se adelantará un acto de reconciliación en Bogotá con los victimarios del más alto mando de todas las orillas, como un acto temprano de reconocimiento.