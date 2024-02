Pilotos de Acdac se mantienen en huelga pese a ilegalidad del paro

Carvajalino explicó que el servicio aéreo sí es un servicio público esencial, porque afecta la salud la seguridad y la vida de las personas, señala que se han vulnerado los derechos de muchos usuarios, quienes se encuentran en condiciones especiales. También se ha paralizado el envío de medicamentos y alimentos esenciales, entre otros.

“El articulo 450 del código sustantivo del trabajo estableció que la huelga se declara ilegal cuando se trate de un servicio publico, cuando persiga fines distintos de las profesiones, cuando no se hay cumplido el procedimiento de arriendo directo, cuando no haya sido declarado por la asamblea general de los trabajadores los términos previsto de la ley”, afirmó Carvajalino.

El segundo argumento del magistrado hace referencia a la violación de la ley para la conformación de la huelga.

“Es una organización sindical de carácter minoritario dentro de tal empresa, en tanto no agrupa la mitad más uno de sus trabajadores, y por ello no cuenta con el numero de afiliados necesarios para optar por la declaratoria de huelga. Sin embargo, no afectó la votación con la totalidad de los trabajadores”, dijo Carvajalino.

Una vez se conoce la decisión el capitán Jaime Hernández, presidente del sindicato de pilotos, dijo que “no tuvieron las garantías que debían haber tenido durante el proceso”, y que permanecerán en cese de actividades.

“Es ilegal que estén contratando pilotos cuando estamos en huelga, por eso nos vamos tranquilos a apelar ante la Corte Suprema de Justicia”, señaló Hernández, quien dijo que los trabajadores han obrado “bien”.

El capitán también señaló que muchos pilotos y sus familias se han sentido humillados por la compañía, por lo cual no quieren regresar.

Finalmente, la defensa del sindicato le hizo un llamado a la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo: “Le hago un llamado aquí a la ministra de Trabajo para que continuemos en el ejercicio de la negociación. Es importante desde el punto de vista del derecho laboral que hagamos todos los esfuerzos para firmar los acuerdos, independiente del estado en que nos encontramos. Acdac está dispuesto a negociar”, precisó el abogado Juan Roncancio, quien representa a los trabajadores en huelga.