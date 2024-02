Planeación Nacional frenó nombramiento de Pedro Malaver en Fonade

El nombramiento de Pedro Ignacio Malaver Guerrero en Fonade, quien en 2015 fue suspendido un año por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) porque obró con falta de transparencia en las operaciones de sus clientes, se acaba de frenar.

Así lo hizo saber el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, quien al enterarse de los problemas de Malaver, decidió abstenerse de nombrarlo y aseguró que se estudiarán otras hojas de vida para este cargo.

Mejía señaló además que fue él quien recomendó la hoja de vida del aspirante, a quien antes no conocía, y que sus 37 años de experiencia en el sector financiero le parecieron válidos, “es la hoja de vida que me pareció más interesante, una persona que no tiene ninguna vinculación política”, dijo.

También, que él mismo lo entrevistó, situación que concluyó de buena forma.

Sin embargo, el funcionario mencionó que la información de la suspensión por un año, por parte del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) a Malaver, debido a que obró con falta de transparencia en las operaciones de sus clientes, fue ocultada. “Yo llamé a Pedro y le dije que en un cargo público se debe proveer toda la información respectiva”.

“Hablé personalmente con el superfinanciero, Jorge Castraño, sobre dicha sanción y él me dijo que dados los antecedentes dificílmente él haría la posesión, bajo el entendido de que ese cargo no pasa bajo la supervisión de esa entidad”, indicó el director de Planeación Nacional.

Ahora, mencionó Mejía, “se reiniciará el proceso y se buscarán las demás hojas de vida pendientes, a ver si hay un candidato que se acomode. Además se hará una revisión previa con el superfinanciero”.

Por otro lado, Mejía dijo que la subdirectora de Planeación Nacional, Alejandra Corchuelo, ya está “al colapso” con la responsabilidad de FONADE, donde ya cumple meses, y del DNP.

