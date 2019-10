Polémica en redes sociales por caricatura de Matador

Luego de que el pasado viernes en horas de la mañana se presentara un hecho sin precedentes en la histora de la investigación espacial, cuando las astrunautas Christina Koch y Jessica Meir protagonizaron la primera caminata espacial netamente femenina al salir de la Estación Espacial Internacional para cambiar una batería, se despertó en las redes sociales una polémica por el trato dado a la noticia por parte del famoso caricaturista Matador.

El dibujante abordó el hecho histórico a través de una caricatura en el que asocia la caminata espacial con el cliché del gusto por las compras al interior del género femenino, ilustrando a las dos astrunautas en torno a una promoción del 50% en ropa y accesorios, mostandolas ávidas de realizar compras y enarbolando una tarjeta de crédito, hecho que despertó incomodidades y comentarios adversos a través de redes sociales.

Aunque la publicación alcanza varios miles de likes en las redes sociales, el caricaturista fue tildado de machista, misógeno, ridículo, entro otros.

A su vez, el diario El Tiempo señaló a través de sus redes sociales que pése a que el caricaturista es colaborador habitual del medio, esta caricatura no había sido publicada por el medio, sino que se trataba de una publicación particular de Matador.



Estas son algunas de las publicaciones que rodearon la polémica; algunos de los usuarios de redes sociales también defienden a Matador y abogan por la libertad de expresión.

A mí me dio risa esa caricatura porque a Matador no hay que tomárselo tan en serio. O sea, se burla de todo lo que se puede burlar uno en este país y yo soy consciente de que no todas somos así.



Que nos gusta ir de compras sí, pero que eso nos defina como mujeres no.