¡Historica!, así fue la primera caminata espacial femenina

Con éxito se llevó a cabo, según la NASA la primera caminata espacial exclusivamente femenina, adelantada el pasado viernes por las astronautas Christina Koch y Jessica Meir, quienes salieron de la Estación Espacial Internacional con el objetivo de reemplazar una batería defectuosa de dicha estación.

El hecho calificado como histórico se llevó a cabo el pasado viernes en horas de la mañana, al ser la primera caminata espacial exclusivamente de mujeres; no obstante es importante mencionar que para una de las astronautas no era su primera acción de este tipo, pues en su recorrido individual, ya había adelantado operaciones sililares en compañia de hombres. La NASA precisó que se trató de la cuarta caminata de Koch, y la primera para Meir, sobre quien destacaron que con este hecho se convirtió en la 15° mujer en adelantar una caminata espacial, y la número catorce de nacionalidad estadounidense.

Our #AllWomanSpacewalk is happening today!



Tune in to https://t.co/mzKW5uV4hS to watch @Astro_Christina & @Astro_Jessica embark on their venture to replace a failed power controller:

📺 6:30am ET - Coverage begins

👩🏻‍🚀 7:50am ET - Our @NASA_Astronauts exit the @Space_Station pic.twitter.com/LUUDIH8g0v