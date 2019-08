Política pública para vendedores informales servirá para sacarlos del ‘gota a gota’: Duque

El presidente Iván Duque invitó a los gobernadores locales para que habiliten espacios donde los vendedores puedan pagar, una suma moderada, por espacios públicos para comercializar sus productos.

El llamado lo hizo durante la divulgación de la ley que establecerá los lineamientos para diseñar la política.

“A muchos de los comerciantes que están en ese proceso de llegar a la formalidad les toca padecer el ‘gota a gota’. Para sacarlos del gota a gota está política pública sirve“, dijo.

Sin embargo, Duque aclaró que será un proceso de transición que no arreglará inmediatamente el problema de la informalidad.

“Ojo, esto no trae soluciones milagrosas. No es que a partir de la firma al otro día se arreglaron todos los desafíos y problemas, no, pero empieza un desafío coherente, sostenible, escalable y de justicia social”, señaló.

Según el autor de la ley, el senador del Mira, Carlos Guevara, se le garantizará a más de un millón de vendedores su caracterización.