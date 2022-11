Polonia, nuevo destino para estudiar

Cada día millones de estudiantes alrededor del mundo eligen realizar sus estudios universitarios en el exterior. Países como Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra son los favoritos. Sin embargo, existen destinos que ofrecen experiencias y programas educativos que resultan ser una excelente alternativa para los estudiantes, el caso de Polonia no es la excepción.

Este país ofrece una amplia oferta académica para las personas que estén interesadas en realizar un programa de estudio en el exterior teniendo la posibilidad de acceder a instituciones y universidades de alta calidad para así cumplir sus objetivos.

Al respecto, María Fernanda Mora, cofundadora de Edulink, dice que “actualmente, Polonia ofrece programas en más de 700 universidades, además de cursos en inglés. Es un destino ideal también para quienes deseen realizar un pregrado, posgrado e incluso una maestría, ya que los precios oscilan entre 3.000 y 3.250 euros por año”.

La República de Polonia está situada en la Europa central, al oeste tiene su frontera con Alemania, al sur con la República Checa y Eslovaquia, al este con Lituania y Ucrania, mientras que su frontera septentrional está delimitada por el mar Báltico y Rusia (distrito de Kaliningrado).

En Polonia todavía no se usa el euro, la moneda oficial polaca el zloty, cuyas siglas bancarias son PLN. Por esto no se admite el pago con euros en tiendas, ni restaurantes, ni museos, etc.

“Este destino ha cobrado gran importancia durante los últimos años, ya que los títulos que los estudiantes reciben son válidos para usarlos en el territorio de la Unión Europea. Por otra parte, los índices de satisfacción de los estudiantes se muestran en cifras: durante el 2015 a 2016 hubo 57.119 estudiantes internacionales en Polonia con un aumento del 23% en relación al año anterior. Actualmente se estima que hay 70.000 estudiantes en el país”, señaló Mora.

Hay 18 universidades tradicionales plenamente acreditadas en Polonia. Además, 20 universidades técnicas, 9 universidades médicas independientes, 5 universidades para el estudio de la economía, 9 academias agrícolas, 3 universidades pedagógicas, una academia teológica y 3 universidades de servicios marítimos.

En cuanto al costo de vida, comparando con otros países europeos, Polonia es un país relativamente barato para vivir y estudiar. Los precios dependen en gran medida de la ciudad, pero un estudiante puede gastar alrededor de unos 300 euros mensuales para satisfacer sus necesidades básicas. Los costos medios de manutención, para un estudiante, oscilan entre 350 a 550 euros.

“Invitamos a todos los estudiantes a que tengan a Polonia como una alternativa de alto valor para realizar sus estudios académicos ya sea de pregrado o posgrado. Desde Edulink ofrecemos todo el asesoramiento para que tomen la mejor decisión frente a sus objetivos académicos”, enfatizó Mora.