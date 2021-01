Por culpa del ELN se ha hecho imposible la negociación: Juan Camilo Restrepo

El exministro Juan Camilo Restrepo habló en La W sobre el papel de Cuba en las negociaciones de paz de Colombia.

“Cuba ha sido un garante y un acompañante leal de los procesos de paz en Colombia, primero como anfitrión y luego como garante de esa negociación con el ELN. Me parece que hay que tratarla con consideración como garante leal de paz, y desde luego no tendría sentido que ahora Colombia, porque Trump puso en una lista negra a Cuba, quiera cambiar una posición frente a ese país”, indicó.

Además, sobre las negociaciones de paz con el ELN manifestó que por “en este momento, por culpa del ELN y nada más, que se ha empeñado en vulnerar los derechos humanitarios de los civiles no combatientes, poniendo bombas, asesinando, contaminando acueductos de poblaciones civiles, etc, ha hecho imposible la negociación. Eso no quiere decir que ahora nos vamos a pegar al tren de retaliaciones tardías de la administración Trump”.