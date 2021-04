Por falta de vacunas contra el COVID-19 suspenden proceso en Fuerzas Militares

La Direccion de Sanidad de las fuerzas militares confirmó que se agotaron las vacunas que tenían disponibles para el proceso de aplicación en los diferentes dispensarios y puntos de aplicación.

Indica la institución que al momento no cuentan con biológicos para primeras ni segundas dosis, motivo por el cual los agendamientos pendientes se encuentran en modo de espera y no se prestará atención en los puntos de vacunación habilitados hasta tanto no se reciban nuevas vacunas por parte de los entes territoriales de salud.

Indican que, una vez reciban nuevas dosis, retomarán el proceso de vacunación y reagendarán a los afiliados pendientes de primeras y segundas dosis, según corresponda.

Confirman que, a la fecha, el Subsistema de Salud ha aplicado más de 45.000 vacunas entre primeras y segundas dosis.