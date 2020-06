¿Por qué el nuevo proceso contra el expresidente Álvaro Uribe podría ser archivado?

La nueva investigación preliminar en contra del expresidente Álvaro Uribe, ordenada por el magistrado Héctor Alarcón, podría terminar archivada, al igual que otra que adelanta la magistrada Cristina Lombana por las interceptaciones del "hacker" Andrés Sepúlveda.

Según estableció La W, a la Corte llegó dos veces el mismo anónimo, uno que fue sumado a la investigación de la magistrada Lombrana que indagaba, desde hace varios meses, a miembros del Ejército denunciados porque al parecer hacían interceptaciones y vendían esa información.

En esa investigación fueron vinculados el "hacker" Sepúlveda y el expresidente Uribe, a quienes supuestamente les habían vendido la información.

En esta nueva denuncia, en este nuevo proceso que fue asumido por el magistrado Alarcón, también se señala al expresidente de recibir información de las salas ilegales de seguimiento de hombres del Ejército a través del mismo "hacker" Sepúlveda, por lo que se estaría llegando a la misma investigación.

Por conexidad sustancial, por comunidad probatoria y hasta por el principio de non bis in ídem, no se puede investigar ni juzgar al senador y expresidente ni a ningún colombiano dos veces por lo mismo. Por esa razón, la defensa del expresidente podría pedir que se archiven los dos procesos.