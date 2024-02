Presidente Santos será operado de cáncer de próstata

El presidente Juan Manuel Santos anunció este lunes que le fue detectado un tumor en la próstata.



Por esta razón, el mandatario sería sometido a una cirugía el próximo miércoles en la Fundación Santa Fe.



"Desde el primer día de mi Gobierno dije que íbamos a gobernar dentro de una urna de cristal y eso, por supuesto, incluye la información sobre la salud del Presidente de la República", dijo. "Quiero informarles a mis compatriotas que desde que cumplí 50, es decir, desde hace 11 años, me he venido haciendo los exámenes rutinarios que recomiendan los médicos. En el último examen se mostró un incremento anormal en lo que se denomina el antígeno prostático. Como en mi familia hay antecedentes de cáncer de próstata, el médico me recomendó haceme una biopsia que resultó positiva".



La cirugía será con anestesia regional y, por lo tanto, conservará su estado de conciencia antes, durante y después del procedimiento, razón por la cual informó que seguirá ejerciendo sus funciones presidenciales.



Según el jefe de Estado, la intervención quirúrgica no representa ningún riesgo y el cáncer le fue detectado a tiempo. "Es un tumor pequeño, localizado en la glándula prostática, y es de buen pronóstico, es decir, no es agresivo", indicó.



El mandatario de los colombianos aseguró que en todo momento hará pública su historia médica para que nadie especule sobre su estado de salud.



Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para que se practiquen los exámenes médicos para prevenir enfermedades.