“Que caigan todos los bandidos”: Duque sobre anuncio de Emilio Tapia

Esta semana Emilio Tapia ofreció a la Fiscalía General de la Nación colaborar y prometió revelar los nombres de los congresistas implicados en el escándalo de Centros Poblados. Frente a este anuncio, el presidente Iván Duque, desde Nueva York, aseguró que lo importante en este caso es llegar hasta el fondo de la investigación, donde caigan todos los bandidos que tienen que caer y que se conozca realmente cómo es que planeaban desfalcar al Estado.



“Aquí no podemos tener ningún tipo de contemplación con la corrupción y mensajes de fondo. Yo no sé Emilio Tapia que diga o qué no, pero si lo que tiene que decir es para que salgan los responsables, bienvenido sea.”

El mandatario de los colombianos reveló que tiene la ilusión “de ver a todos esos delincuentes, que han sido capturados, contando realmente cómo es que tenían pensado hacer ese defalco al Estado”.



Finalmente, frente a los cuestionamientos que se han hecho a la caducidad del contrato del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados, aseguró que era la única vía y las más inmediata para evitar el daño.