¿Qué tan exitoso fue #UnCantoPorColombia?

Carolina Duarte, conocida como La Polla y AKA Mind, uno de los artistas que hicieron parte del concierto hablaron sobre si realmente la movilización #UnCantoPorColombia fue efectiva y sirve para ayudar a corregir los problemas sociales y económicos que presenta el país.

Mind, dijo que “el único contrato que queremos con el Gobierno es que el presidente Duque cumpla lo que prometió en campaña. Lo que queremos los artistas es apoyar a las personas que salen a marchar todos los días”.

Por su parte, Carolina "La Polla" Duarte “Para quienes hacemos parte de la derecha es difícil a salir a dar una opinión. Claramente, las infiltraciones en las marchas no vienen del Gobierno”.

“No queremos que el presidente Duque se vaya, queremos que gobierne con el pueblo. El presidente ha charlado con algunos líderes, pero debe tener un plan, ahora ¿qué sigue?” se cuestionó Aka Mind.

A esto Duarte respondió que “Los problemas del país, no son culpa de Iván Duque, él está luchando contra la corrupción, le ha costado gobernar porque no ha dado mermelada”, mientras que Mind manifestó, “sí, hay cosas que no son culpa de Iván Duque, pero él es el que está comandando este barco”.

Finalmente ambos enviaron un mensaje respecto a lo que necesita el país para salir de esta crisis:

Duarte destacó “hoy somos Colombia, debemos dar unión. Espero que mañana en la reunión se escuchen y entiendan que la solución toma tiempo”.

“Necesitamos empatía, respeto, tolerancia y diálogo. En las calles debemos construir al país y la paz” puntualizó Aka Mind.