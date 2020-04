Quien no deba recibir el ingreso solidario, y lo haga, tiene que devolverlo: Iván Duque

El mandatario se refirió a las posibles inconsistencias en el programa de Ingreso Solidario ya que algunos ciudadanos denunciaron que estaría beneficiando a quienes no lo necesitan.

“Es un ejercicio exigente, seguramente podrá haber uno que otro error, no lo descarto, porque estamos tratando de compaginar velocidad con el mayor nivel de precisión, a veces no se logra pero por eso dejamos dicho en el decreto que quien no deba recibir los recursos, y los reciba, tiene la obligación de devolverlos”, dijo en entrevista con Olímpica Stéreo.

Entretanto el mandatario descartó, por ahora, implementar el ‘Pico y género’ en todo el país teniendo en cuenta que más de mil municipios no tienen la presencia del coronavirus.

“En este momento no tengo una base de información para decir que a nivel nacional, cuando tenemos tantos municipios que no tienen presencia del virus, sea la decisión más práctica. Pero en lugares donde hay una libre circulación, y más grande, y necesitamos endurecer más controles para que las personas estén en casa, hemos venido acompañando a las autoridades locales”, señaló.