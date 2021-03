Reconocido cocinero cartagenero también fue inadmitido al llegar a México

En el marco de las denuncias que W Radio ha conocido sobre colombianos que han sido inadmitidos al llegar a México y, en muchos casos, incluso maltratados, W Fin de Semana conversó con el chef Edward Cabarcas, quien relató su caso.

Según relata el colombiano, él cumplía con los dos requisitos de ingreso a México: la carta de invitación y los tiquetes de ida y regreso. Sin embargo, contó que el funcionario de Migración que lo recibió le preguntó por su nacionalidad, recibió su pasaporte e indagó qué iba a hacer en México.

"Pensé que era rutinario lo que estaban haciendo, pero se convirtió en un abuso a los Derechos Humanos (...) comencé a preocuparme porque yo tenía programado un vuelo a Torreón, el cual perdí. De una forma grosera, me dijeron que me sentara y esperara. Luego dicen "¿usted piensa que nosotros vamos a creer que usted viene a hacer turismo?". Yo respondí "soy cocinero, vengo a hacer turismo"", contó el chef a este medio.

Así, Cabarcas cuenta que fue conducido a un calabozo: "Les dije que no me estaban dando una razón válida para no dejarme entrar a México (...) nos quedamos aproximadamente 30 personas, entre embarazadas y niños. Empezaron a tratarnos como delincuentes y nos quitaron los teléfonos y los cordones de los zapatos. Había personas que llevaban hasta 20 horas allí".

De igual manera, Cabarcas contó que duró horas retenido por las autoridades mexicanas: "Duré aproximadamente 10 horas sin comunicarme con mi familia (...) no nos entregaron el pasaporte ni el celular, para que uno no grabe ni se pueda defender. Estuve aproximadamente dos días sin bañarme, la maleta que va en cabina ni siquiera se la entregan a uno. Tuve suerte de poder comprar pasta dental".

Además, añadió que las autoridades lo amenazaron debido a que, según advierte, todos los días devuelven cantidades industriales de colombianos: "'Si usted no firma esto, le va a ir peor', me decían en Migración. Pueden causarle un daño a uno simplemente por cumplir una cuota de colombianos devueltos".