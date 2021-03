Colombianos inadmitidos en México denuncian que son tratados como delincuentes

La W le ha hecho seguimiento a los casos de inadmisiones a colombianos que visitan México y que, además, denuncian maltratos en la zona de Migración.

Este medio recogió otros cinco testimonios de colombianos que han pedido proteger sus nombres.

El primero es de un joven de 25 años que viajó a México para participar en un tour gastronómico y, pese a tener los documentos en regla, fue rechazado.

“Nos quitaron nuestras pertenencias, teléfonos, hasta los cordones de los zapatos nos hicieron quitar. Nos tuvieron retenidos por más de 12 horas”, dijo.

El segundo es de una mujer que viajó el pasado 26 de febrero con su novio y su cuñada para hacer turismo.

“A las mujeres nos llevaron a un cuarto desagradable, muy pequeño y sin ningún tipo de ventilación. Hay muchas mujeres, la mayoría colombianas y con niños. Fueron casi 12 horas retenidos sin ninguna respuesta”, señaló.

El siguiente testimonio es de una joven estudiante que viajó durante sus vacaciones y asegura que se sintió intimidada por los oficiales de migración.

“La persona que no atendió nos dijo de manera grosera que no cualquiera entra a México. Me pareció inhumano que no nos dejaron tiempo para comer y no nos dieron ni un vaso de agua para pasar el trago amargo”, indicó.

Otro es el caso de un joven que vivió esta mala experiencia en dos oportunidades.

“Me quitaron el celular, los cordones de los zapatos, literal me quitaron todo. Yo no pude avisarle a nadie que no me habían dejado ingresar, pude avisar hasta el día en que llegué a Colombia”, aseguró.

Finalmente, conocimos la historia de un joven que viajó por turismo con su pareja y que, aunque fueron admitidos, aseguran que fueron intimidados.