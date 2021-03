“Estuve en un calabozo por ocho horas e incomunicado”: colombiano inadmitido en México

*El denunciante pidió cambiarle el nombre por temor a futuras represalias y este medio decidió presentarlo como Fernando Parra.

En diálogo con La W, un ciudadano colombiano de 33 años aseguró que la semana pasada viajó a Ciudad de México, en compañía de su novia, para asistir a un matrimonio.

Una vez llegaron a la zona de migración, señaló que lo separaron de su pareja y lo enviaron a una zona aparte con unas 60 personas de diferente nacionalidad.

“Me dijeron que fue por inconsistencias en la entrevista. Al principio en la sala me dejaron por tres horas y luego me llevan a otra sala, a un calabozo con camarotes y colchonetas putrefactas; sin alimentación, sin bebidas, era completamente una prisión”, narró.

Y pese a la situación, el colombiano aseguró que tenía los papeles en regla y su visa americana.

“Yo estuve en ese calabozo por alrededor de ocho horas, sin comunicación, solo me dejaron realizar una llamada de un minuto y ellos contabilizan el tiempo, te cuelgan si te pasas. Te retienen el celular, relojes, cadenas y hasta te hacen quitar los cordones de los zapatos”, describió.

En otras noticias:

Finalmente, dijo que en tres oportunidades viajó a México y nunca tuvo problemas.

Al ser consultada por La W, la Cancillería respondió que quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados a causa de una inadmisión en territorio mexicano pueden contactarse con el Consulado a través del correo cmexico@cancilleria.gov.co, con el fin de recibir orientación para interponer las denuncias respectivas.

Igualmente, aseguró que Colombia y México tienen una mesa de trabajo conjunta para analizar este tipo de casos y que en la última reunión de este mecanismo Colombia manifestó su alta preocupación debido a las frecuentes inadmisiones de colombianos en ese país.