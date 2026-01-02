En pleno Año Nuevo, Gobierno expide decreto que obligará a personas a ahorrar más para pensionarse

Pensión: imagen de referencia // personas en un parque // ahorro // Getty Images

Horas antes de celebrar el año nuevo, el Gobierno expidió el Decreto 1486 de 2025, con el que modifica la cobertura de desplazamiento del salario mínimo, cambiando la fórmula para calcular el dinero que la Nación le tiene que dar a las aseguradoras, para que estas respondan o completen las reservas para pagar las rentas vitalicias de los pensionados.

La renta vitalicia es una modalidad de pensión para recibir una mesada mensual fija y garantizada de por vida y, en este caso, garantiza que la persona tendrá una mesada mensual de un salario mínimo.

Hay que recordar que en Colombia están prohibidas las pensiones de menos de un salario mínimo y, por tanto, quienes tienen una pensión por un salario mínimo tendrán en 2026 un incremento en su mesada del 23%.

De hecho, el presidente de Asofondos - gremio de los fondos privados de pensiones -, Andrés Velasco, afirmó que esto trae varias consecuencias graves: menos pensionados, menores pensiones, desaseguramiento por incapacidad y muerte, y todo esto deriva en mayores costos fiscales.

“El cambio propuesto llevará a que las personas deberán aportar cerca de un 30% más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia. Por esa razón, menos colombianos lograrán pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas. Cabe recordar que esta modalidad de pensión hoy permite asegurar un ingreso estable de por vida para los trabajadores en su etapa de retiro”, señalaron los gremios Fasecolda y Asofondos en un comunicado.

Otro de los efectos sería que se verían en riesgo las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Para las aseguradoras, también habría graves consecuencias.

“Vamos a tener que hacer más reservas y sería inviable reservar tanto y, por tanto, hacer licitaciones para dar rentas vitalicias”, aseguró Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

Hay que resaltar que esto no afecta para quienes ya reciben una pensión, sino a quienes están cotizando y esperan recibirla en un futuro.

Le puede interesar: Esto es lo que subirían las pensiones superiores a 1 SMMLV si se fijaran con el último IPC

Vea el documento completo aquí