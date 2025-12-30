Esto es lo que subirían las pensiones superiores a 1 SMMLV si se fijaran con el último IPC

Una de las discusiones más relevantes del último trimestre del año 2025 es el aumento al valor de las mesadas pensionales para el año 2026, así como el porcentaje que aumentará el salario mínimo; pues muchas de las mesadas aumentan según el ajuste de este último. Sin embargo, las pensiones superiores a un salario mínimo mensual legal vigente tienen unas condiciones especiales para su ajuste.

En ese sentido, teniendo en cuenta lo consignado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que reglamenta el Sistema General de Pensiones colombiano, los pensionados tienen derecho a un reajuste en el valor de su pensión, con el objetivo de que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Este ajuste, según la normativa, debe entrar en vigencia el 1 de enero de cada año de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Por ese motivo, acá le contamos cuál sería el valor que aumentaría y en cuánto quedarían las mesadas pensionales en el 2025, si subiera lo correspondiente al más reciente IPC.

Le puede interesar: ¿Qué pensiones suben con el aumento del salario mínimo 2026? Únicos beneficiarios

Valor que subirían las mesadas pensionales para el 2025, si aumentaran según el IPC del último mes

El más reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE es el del mes de noviembre del año 2025, que es del 5,30% y que representa 0,10 puntos porcentuales más que la reportada en el mismo periodo del año anterior, por lo que esta cifra será el valor base para hacer este cálculo hipotético.

De esta manera, si la pensión actual, por ejemplo, fuera de 2 SMMLV, que sería de $2’847.000 COP, tendría un aumento de $150.891 COP, es decir, que quedaría en un valor de $2’997.891 COP. No obstante, tenga en cuenta que, en caso de devengar de mesada pensional lo mismo que el salario mínimo del 2025, se hará el mismo incremento que haya en el salario mínimo establecido para el 2026. De esta manera, si su mesada pensional es superior a un salario mínimo mensual legal vigente, puede hacer el cálculo personalizado sacando el porcentaje sobre su salario actual y sumándolo a este total.