Daniel Andrés Mora Lugo, licenciado en pedagogía e investigador de la condición humana, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este 2 de enero para hablar sobre las relaciones de pareja.

El experto señaló que las relaciones sólidas no surgen por un cambio de fecha en el calendario, sino cuando cada individuo asume la responsabilidad de su propio mundo emocional y asume que merece amor en su vida.

Mora Lugo advirtió que las heridas y traumas en el inconsciente actúan como agentes de sabotaje, provocando ciclos de peleas y patrones destructivos que dañan la convivencia a largo plazo. Recalcó que no se puede resolver todo en soledad y debe buscar ayuda de terapeutas o especialistas permitiendo identificar situaciones que impiden el progreso en equipo.

Finalmente, el pedagogo recordó que el éxito afectivo no depende del estatus financiero ni de la apariencia, sino de realizar esfuerzos profundos y consistentes para atender las necesidades del ser amado.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Cómo sanar los traumas ayuda a mejorar las relaciones de pareja? Experto dio detalles 08:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: